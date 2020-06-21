Менеджер Волкова: Александр останется в топе, но путь к чемпионству будет дольше

Иван Банников, менеджер бойца UFC Александра Волкова, заявил, что поражение от Кёртиса Блэйдса не станет препятствием на пути российского бойца к титульному поединку в UFC. По словам Банникова, путь Волкова к титулу станет дольше.



«Останется в топе, но путь к чемпионству будет дольше», — приводит слова Банникова ТАСС.



У Александра Волкова это поражение стало вторым за годы карьеры в UFC. В сильнейшей лиге мира экс-чемпион Bellator выступает с 2016 года. За это время провёл в промоушене семь поединков, победив в пяти из них. При этом Александр проиграл во второй раз в последних трёх встречах.



В преддверии противостояния с Кёртисом Блейдсом Александр Волков занимал шестое место в рейтинге тяжёлого веса UFC.