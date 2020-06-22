Олег Тактаров показал упражнение для спины на турнике

Ветеран смешанных единоборств, актёр и кинопродюсер Олег Тактаров опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором показал упражнение для спины на турнике.
«Это упражнение меня приводит в порядок лучше любой растяжки, лучше любого хаша. Мой тренер говорит, что вообще висеть вертикально – полезно. Пять секунд, одна секунда, десять секунд. Вы знаете, нашему народу нельзя говорить: «Виси столько-то». Это как с алкоголем. Скажешь – одну рюмку, выпьют бутылку.
Смотрите. Если не хватает нагрузки, взяли дополнительный вес. Нужно нагрузить пресс, нагрузить спину и потом расслабиться. Только немного выкатиться вперёд. Видите, как я делаю. Покрутиться вправо-влево. Чтобы вы почувствовали, что вам в позвоночнике ничто не мешает. Слезли вовремя. Как только почувствовали какую-то странность в голове. Ну, и сказали Every Lives Matter», — отметил на Видео Тактаров.
Видео доступно на «Чемпионате».
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