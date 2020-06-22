Джона Джонса оскорбил ценник чёрных джинсов в магазине Нью-Мексико

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс остался оскорблён надписью на ценнике в одном из магазинов Нью-Мексико. Джонса возмутила надпись на испанском языке «negro», что переводится с испанского как «чёрный».



«Я абсолютно уверен в том, как сказать „чёрный“ на испанском. Можете считать меня чувствительным, но сегодня я был оскорблён», — написал Джон Джонс в своём «твиттере».

Посмотреть видео можно в «твиттере» Джон Джонса.

Примечательно, что на ценнике было написано «black» на английском языке.



25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Это дало толчок движению Black Lives Matter.