Рейес назвал Джонса идиотом за то, что тот нашёл признаки расизма в ценнике чёрных джинсов

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Доминик Рейес отреагировал на недавний твит действующего чемпиона лиги в этой весовой категории Джона Джонса, который был возмущён надписью на испанском языке «negro» на ценнике чёрных джинсов, что переводится с испанского как «чёрный».
Джонс отметил, что был оскорблён, увидев такую характеристику товара.
«Джон Джонс настоящий идиот», — приводит слова Рейеса BJ Penn.
Напомним, Джон Джонс и Доминик Рейес имеют историю взаимоотношений в октагоне. В феврале 2020 года они встретились на турнире в Хьюстоне (штат Техас, США). Джонс одержал победу решением судей, что вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков и экспертов. По мнению многих, Джон тогда уступил. С тех пор Рейес неоднократно требовал реванш.
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