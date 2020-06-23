Рейес назвал Джонса идиотом за то, что тот нашёл признаки расизма в ценнике чёрных джинсов

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Доминик Рейес отреагировал на недавний твит действующего чемпиона лиги в этой весовой категории Джона Джонса, который был возмущён надписью на испанском языке «negro» на ценнике чёрных джинсов, что переводится с испанского как «чёрный».

Джонс отметил, что был оскорблён, увидев такую характеристику товара.

«Джон Джонс настоящий идиот», — приводит слова Рейеса BJ Penn.

Напомним, Джон Джонс и Доминик Рейес имеют историю взаимоотношений в октагоне. В феврале 2020 года они встретились на турнире в Хьюстоне (штат Техас, США). Джонс одержал победу решением судей, что вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков и экспертов. По мнению многих, Джон тогда уступил. С тех пор Рейес неоднократно требовал реванш.