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Хайлайты турнира «ММА Серия-7. Народный чемпионат»

Хайлайты турнира «ММА Серия-7. Народный чемпионат»
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

20 июня в Ростове-на-Дону состоялся турнир по смешанным единоборствам «ММА Серия-7. Народный чемпионат». В ходе шоу состоялось двенадцать поединков. Самые яркие эпизоды турниры представлены в обзоре.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, M-1 Global на фоне пандемии коронавируса регулярно проводила турниры по смешанным единоборствам и проводила их трансляцию.

Результаты турнира представлены ниже.

До 62 кг — Николай Шахобов (Россия) — Алексей Егоров (Россия)
Николай Шахобов — победа «за явным преимуществом» в 1-м раунде

До 66 кг — Кирилл Кошель (Россия) — Рази Зейналов (Россия)
Рази Зейналов — победа техническим нокаутом во 2-м раунде

До 66 кг — Яков Екимов (Россия) — Зураб Хациев (Россия)
Яков Екимов — победа техническим нокаутом в 1-м раунде

До 66 кг — Кирилл Мироненко (Россия) — Александр Белолипецкий (Россия)
Кирилл Мироненко — победа удушающим приёмом в 1-м раунде

До 70 кг — Денис Аксенов (Россия) — Дмитрий Кикнадзе (Россия)
Денис Аксенов — победа удушающим приёмом во 2-м раунде

До 70 кг — Андрей Лебедев (Россия) — Воскан Петросян (Россия)
Андрей Лебедев — победа техническим нокаутом в 1-м раунде

До 95 кг — Артур Уваров (Россия) — Артур Сиражутдинов (Россия)
Артур Сиражутдинов — победа удушающим приёмом в 1-м раунде

Абсолютная весовая категория — Масим Колосов (Россия) — Денис Езута (Россия)
Максим Колосов — победа решением судей

До 62 кг — Артем Белах (Россия) — Бекнур Кочкоров (Кыргызстан)
Артем Белах — победа удушающим приёмом в 1-м раунде

До 70 кг — Олег Манжуев (Россия) — Илья Варварский (Россия)
Илья Варварский — победа решением судей

Абсолютная весовая категория — Олег Попов (Россия) — Денис Архиреев (Россия)
Олег Попов – победа техническим нокаутом в 1-м раунде

До 70 кг — Илья Фрейманов (Россия) — Алексей Ильенко (Россия)
Илья Фрейманов — победа техническим нокаутом во 2-м раунде

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