Валуева назвали ужасным боксёром, а Тайсона — переоценённым

Авторитетный портал Sport Bible составил рейтинг действующих и бывших боксёров, распределив их по соответствующим категориям. Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон, один из самых узнаваемых спортсменов в истории, попал в категорию переоценённых боксёров, а бывший чемпион мира россиянин Николай Валуев — в категорию ужасных.

Вот как выглядит рейтинг боксёров от Sport Bible:

Величайшие: Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Рой Джонс-младший.

Элитные: Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Риддик Боу.

Переоценённые: Майк Тайсон, Владимир Кличко, Дэвид Хэй.

Хорошие: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Крис Бёрд, Майкл Мурер.

Посредственные: Энди Руис-младший, Джозеф Паркер, Хасим Рахман, Руслан Чагаев, Корри Сандерс, Сэмюэл Питер, Султан Ибрагимов, Олег Маскаев.

Ужасные: Шэннон Бриггс, Бермэйн Стиверн, Николай Валуев, Фрэнк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович, Генри Акинванде.

Не боксёры: Чарльз Мартин, Брюс Сэлдон.