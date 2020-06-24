Валуева назвали ужасным боксёром, а Тайсона — переоценённым

Авторитетный портал Sport Bible составил рейтинг действующих и бывших боксёров, распределив их по соответствующим категориям. Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон, один из самых узнаваемых спортсменов в истории, попал в категорию переоценённых боксёров, а бывший чемпион мира россиянин Николай Валуев — в категорию ужасных.
Вот как выглядит рейтинг боксёров от Sport Bible:
Величайшие: Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Рой Джонс-младший.
Элитные: Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Риддик Боу.
Переоценённые: Майк Тайсон, Владимир Кличко, Дэвид Хэй.
Хорошие: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Крис Бёрд, Майкл Мурер.
Посредственные: Энди Руис-младший, Джозеф Паркер, Хасим Рахман, Руслан Чагаев, Корри Сандерс, Сэмюэл Питер, Султан Ибрагимов, Олег Маскаев.
Ужасные: Шэннон Бриггс, Бермэйн Стиверн, Николай Валуев, Фрэнк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович, Генри Акинванде.
Не боксёры: Чарльз Мартин, Брюс Сэлдон.
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