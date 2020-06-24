Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, может покинуть организацию

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, сообщила, что планирует стать свободным агентом после окончания контракта с организацией. Следующий бой Пейдж должна провести с бразильянкой Амандой Рибас 11 июля на турнире UFC 251. Это будет последний поединок Ванзант по контракту с UFC.



«Хочу проявить себя. Хочу доказать, насколько я хороша. Знаю, насколько усердно я работала, так что нет, давление не растёт. Чувствую, что моя ценность не меняется, выигрываю или проигрываю. Настроена на успех. Этот бой значит для меня больше, чем любой другой в жизни.



Чувствую, что простое продление контракта — это не то, чего хочу. Хочу доказать свою ценность и получить новый, более выгодный контракт. Рада возможности стать свободным агентом, потому что как узнать свою ценность, если не можешь испытать себя среди других акул бизнеса?..



Но сейчас для меня нет ничего важнее предстоящего боя. Волнуюсь в преддверии боя, хочу выйти и доказать свою ценность всем», — приводит слова Ванзант ESPN.