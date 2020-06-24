«Если б водку не придумал Сатана». Емельяненко выложил видео своих пьяных приключений

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал ироничный пост в «Инстаграме», посвящённый его пристрастию к алкоголю. В видеоролике, опубликованном Емельяненко, представлена нарезка моментов с его участием в состоянии алкогольного опьянения и кадры с судебного слушания по делу о пьяном дебоше бойца. Видеоряд сопровождён песней «Сектор Газа» — «Если бы не было вина».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.

Напомним, в январе Александр Емельяненко был задержан правоохранительными органами за мелкое хулиганство и пьяный дебош. Суд арестовал бойца на семь дней, которые Александр провёл в изоляторе временного содержания.



Объясняя причины задержания, Емельяненко сообщил, что «выпил вина и спел песню «Сектор Газа».