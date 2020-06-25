Российский боксёр Липинец получил титульный бой

Российский боксёр Сергей Липинец проведёт поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе с представителем Узбекистана Кудратилло Абдукахоровым. Об этом сообщил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд.

«Липинец в сентябре проведёт бой за титул IBF против Абдукахорова», — цитирует Вайсфельда ТАСС.

В активе 31-летнего Липинца 16 побед в профессиональном боксе (в том числе 12 нокаутом) и одно поражение. На счету 26-летнего Абдукахорова 17 побед (в том числе 9 нокаутом) и ни одного поражения.

Липинец — заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, чемпион России среди любителей и профессионалов, призёр чемпионата мира, чемпион мира и России среди профессионалов по версии WAKO PRO. В профессиональном боксе он был чемпионом мира по версии IBF (2017—2018) в первом полусреднем весе.