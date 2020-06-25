«Лучший университет». Хабиб напомнил, в каком вузе учится

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в «сториз» своего «инстаграма» фотографию корпуса Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова, студентом которого он является. Напомним, 31-летний Нурмагомедов является студентом факультета дистанционного обучения РЭУ.
«Лучший университет», — подписал он фотографию.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.
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