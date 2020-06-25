Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 55. Прямая трансляция
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа в первом же раунде

Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа в первом же раунде
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри считает, что бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер легко справится с действующим обладателем титулов по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

«Уайлдер победит Джошуа. Гарантирую вам это на 10 000%. Деонтей побьёт Джошуа, Диллиана Уайта, Джарелла Миллера. Одно движение — и они упадут. Деонтей сделает с ними то же самое, что сделал с Домиником Бризилом, — отправит их в нокаут в первом же раунде.

У них нет такого мастерства, что и у меня. Мне хочется увидеть эти поединки, потому что они продолжают бросать вызов Уайлдеру. Но, как только он к ним прикоснётся, они упадут", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, Фьюри дважды бился с Уайлдером. В первой встрече была зафиксирована ничья. Во второй Тайсон нокаутировал Деонтея.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020