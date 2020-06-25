Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа в первом же раунде

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри считает, что бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер легко справится с действующим обладателем титулов по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

«Уайлдер победит Джошуа. Гарантирую вам это на 10 000%. Деонтей побьёт Джошуа, Диллиана Уайта, Джарелла Миллера. Одно движение — и они упадут. Деонтей сделает с ними то же самое, что сделал с Домиником Бризилом, — отправит их в нокаут в первом же раунде.

У них нет такого мастерства, что и у меня. Мне хочется увидеть эти поединки, потому что они продолжают бросать вызов Уайлдеру. Но, как только он к ним прикоснётся, они упадут", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, Фьюри дважды бился с Уайлдером. В первой встрече была зафиксирована ничья. Во второй Тайсон нокаутировал Деонтея.