Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа в первом же раунде

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри считает, что бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер легко справится с действующим обладателем титулов по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.
«Уайлдер победит Джошуа. Гарантирую вам это на 10 000%. Деонтей побьёт Джошуа, Диллиана Уайта, Джарелла Миллера. Одно движение — и они упадут. Деонтей сделает с ними то же самое, что сделал с Домиником Бризилом, — отправит их в нокаут в первом же раунде.
У них нет такого мастерства, что и у меня. Мне хочется увидеть эти поединки, потому что они продолжают бросать вызов Уайлдеру. Но, как только он к ним прикоснётся, они упадут", — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Напомним, Фьюри дважды бился с Уайлдером. В первой встрече была зафиксирована ничья. Во второй Тайсон нокаутировал Деонтея.
- 25 июня 2020
-
22:54
-
21:42
-
20:53
-
20:45
-
19:41
-
17:24
-
16:21
-
15:31
-
15:00
-
14:04
-
13:00
-
12:08
-
12:01
-
11:10
-
10:02
-
09:10
-
06:36
-
05:20
-
00:13
-
00:07
- 24 июня 2020
-
23:52
-
22:48
-
21:38
-
21:10
-
20:28
-
18:48
-
17:31
-
16:02
-
15:41
-
14:35
-
14:25
-
13:26
-
12:34
-
11:33
-
10:04