Хабиб Нурмагомедов: иногда кажется, что орёл не летит, а застывает на месте
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории 31-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал загадочный пост в «Инстаграме».
«Иногда кажется, что орёл не летит, а застывает на месте, но это может объясняться оптической иллюзией или очень мощным воздушным потоком», — гласит подпись к опубликованной фотографии.
Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.
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