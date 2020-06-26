Хабиб Нурмагомедов: иногда кажется, что орёл не летит, а застывает на месте

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории 31-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал загадочный пост в «Инстаграме».

«Иногда кажется, что орёл не летит, а застывает на месте, но это может объясняться оптической иллюзией или очень мощным воздушным потоком», — гласит подпись к опубликованной фотографии.

Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.