Дебютант UFC снят с турнира в Лас-Вегасе из-за коронавируса у его секунданта

В ночь с 27 на 28 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. В его предварительном карде должен был выступить дебютант лиги Рамиз Брахимадж, ожидалось, что он проведёт поединок с Такаши Сато.

Но у секунданта Брахимаджа обнаружили коронавирус. В результате, в лиге приняли решение снять Рамиза с турнира. При этом матч-мейкеры быстро нашли выход из ситуации и подобрали для Сато нового соперника, им станет другой новичок UFC Джейсон Уитт, сообщает MMAJunkie.

Напомним, главным событием предстоящего турнира станет бой бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье с Дэном Хукером. После шоу в Лас-Вегасе UFC возьмёт двухнедельную паузу, а после начнёт серию турниров на «Бойцовском острове».