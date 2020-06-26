Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дебютант UFC снят с турнира в Лас-Вегасе из-за коронавируса у его секунданта

Дебютант UFC снят с турнира в Лас-Вегасе из-за коронавируса у его секунданта
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 27 на 28 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. В его предварительном карде должен был выступить дебютант лиги Рамиз Брахимадж, ожидалось, что он проведёт поединок с Такаши Сато.

Но у секунданта Брахимаджа обнаружили коронавирус. В результате, в лиге приняли решение снять Рамиза с турнира. При этом матч-мейкеры быстро нашли выход из ситуации и подобрали для Сато нового соперника, им станет другой новичок UFC Джейсон Уитт, сообщает MMAJunkie.

Напомним, главным событием предстоящего турнира станет бой бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье с Дэном Хукером. После шоу в Лас-Вегасе UFC возьмёт двухнедельную паузу, а после начнёт серию турниров на «Бойцовском острове».

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020