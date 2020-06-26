Порье и Хукер прошли взвешивание перед турниром UFC Вегас 4
В ночь с 27 на 28 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборства UFC Вегас 4. В его главном событии встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории Дастин Порье и Дэн Хукер. В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Порье показал на весах 70,7 кг, в то время как новозеландец потянул на 70,5 кг.
Напомним, что для Порье предстоящая встреча станет первой с сентября 2019 года. Тогда на турнире UFC 242 в Абу-Даби он досрочно уступил чемпиону лиги Хабибу Нурмагомедову и лишился статуса обладателя временного титула. Хукер минувший поединок провёл в феврале 2020 года, победив Пола Фелдера.
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