Тренер сообщил, что Хабиб не думает о завершении карьеры

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его подопечный не думает о завершении карьеры.
«Если у тебя нет желания побеждать, ты можешь проиграть. Это относится ко всем бойцам. Но у Хабиба с этим все в порядке, он по-прежнему хочет выходить из боя победителем, продолжать драться. Есть много бойцов, которые могут составить ему конкуренцию, это топ-10 или топ-15 UFC.
Ислам Махачев скоро тоже будет показывать такие же результаты, в будущем он может занять место Хабиба. Хабиб же по-прежнему хочет быть победителем, поэтому с ним все будет хорошо», — приводит слова Хавьера Мендеса ТАСС.
Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.
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