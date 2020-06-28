Перри победил Галла в соглавном бою турнира UFC Вегас 4

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. В соглавном поединке турнира встретились Майк Перри и Микки Галл.

Бой продлился все три раунда и судьи единогласным решением отдали победу Майку Перри. Для Майка эта победа стала 16-й в смешанных единоборствах при 7 поражениях. Галл в свою очередь потерпел третье поражение в карьере.

В главном событии турнира встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории Дастин Порье и Дэн Хукер. Напомним, что для Порье предстоящая встреча станет первой с сентября 2019 года. Тогда на турнире UFC 242 в Абу-Даби он досрочно уступил чемпиону лиги Хабибу Нурмагомедову и лишился статуса обладателя временного титула.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 4.