UFC Вегас 4: США прощается с лучшим промоушеном мира. Надолго ли? LIVE!

Здравствуйте, уважаемые поклонники смешанных единоборств. Прежде чем караван UFC отправится на «Бойцовский остров», предстоит провести ещё один турнир в Неваде. Вечер боёв слегка сократился, вместо 12 поединков нас ожидает лишь 10. Две пары по ходу подготовки к ивенту отпали. В главном бое встретятся Дастин Порье и Дэн Хукер. Оба бойца имеют титульные притязания, демонстрируют невероятно зрелищные бои, и мы вправе рассчитывать на яркое и захватывающее представление.

11:30. Турнир мог сократиться и до 9 боёв. В его предварительном карде должен был выступить дебютант лиги Рамиз Брахимадж, ожидалось, что он проведёт поединок с Такаши Сато.



Но у секунданта Брахимаджа обнаружили коронавирус. В результате в лиге приняли решение снять Рамиза с турнира. Но матчмейкеры быстро нашли выход из ситуации и подобрали для Сато нового соперника, им стал другой новичок UFC Джейсон Уитт. Будем надеяться, что его не постигнет участь ещё одного дебютанта, принявшего бой на таком же коротком уведомлении. Речь, конечно, о Максе Роскопфе.

Боец UFC пытался сдаться 9 раз, тренер не хотел его слушать. Роскопф проявил трусость? Разбираемся, что случилось с дебютантом UFC на турнире в Лас-Вегасе.

11:11. Заключительный материковый турнир перед переездом в Абу-Даби. Кард вызывает некоторую критику, но не будем забывать, что в течение нескольких дней он потерял два боя.



Во-первых, с турнира снялась топ-боец женского легчайшего веса Аспен Лэдд, получившая травму и, судя по всему, замену для Сары Макмманн уже не найдут. Во-вторых, сорвался ещё один женский бой. Миранда Маверик также столкнулась с проблемами со здоровьём и отказалась от схватки с Марой Ромеро Бореллой. В результате кард получился усечённым, но кое-что интересное остаётся.

Урезаный кард и два претендента на титул. Чего нам ждать от UFC Вегас 4 Обзор участников турнира UFC Вегас 4.

Время трансляций турнира UFC Vegas 4, где смотреть

Бои предварительного карда (прилима) начнутся в 01:00 по московскому времени. Схватки основного карда ожидаются в 03:00 мск. Трансляцию можно посмотреть на канале UFC ТВ, доступной на 600-й кнопке Ростелекома. Кроме того, в полном объёме данный турнир, а также массу ивентов UFC и других промоушенов планеты можно в приложении UFC Fight Pass.

Промо-ролик к турниру UFC Вегас 4

Место проведения турнира UFC on ESPN 12

UFC уходит на двухнедельные каникулы, чтобы собраться новь в уникальном месте — на «Бойцовском острове». Но прежде нас ожидает ещё один вечер боёв в Лас-Вегасе (штат Невада, США), на арене UFC APEX, оборудованной октагоном не самого привычного бойцам размера.

Полный кард турнира UFC Vegas 4

Основной кард турнира UFC Вегас 4:



Дастин Порье — Дэн Хукер

Майк Перри — Микки Галл

Морис Грин — Джан Вилланте

Брендан Аллен — Кайл Даукаус

Филипе Линс — Таннер Босер

Шон Вудсон — Кайл Нельсон

Предварительный кард турнира UFC Вегас 4:



Луис Пенья — Кама Ворси

Такаси Сато — Джейсон Уитт

Кей Хансен — Джин Ю Фрей

Джордан Гриффин — Юссеф Залал.