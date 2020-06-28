Николай Валуев рассказал, почему проголосовал за поправки к конституции

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о продолжающемся голосовании по поправкам к Конституции РФ.



«28 июня принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на своём избирательном участке.



Важно, что на участках для голосования соблюдены особые санитарно-эпидемиологические меры, благодаря чему риск распространения коронавируса минимален. Голосуя, граждане решают, какое будущее будет у нашего государства. Изменения действительно продиктованы временем и касаются практически всех сфер нашей жизни.



Поправки укрепляют социальные права, на первом плане — семья, дети, благополучие и здоровье граждан, защита их труда. Это путь развития социального государства, сильного и независимого, в котором потомки чтят и помнят подвиг своих предков, ценят и берегут историю, традиции, природу, свое наследие.



Безусловно, это важный исторический период для России, поэтому каждый должен прийти на избирательный участок и проявить свою гражданскую позицию», — написал Николай Валуев в своём «инстаграме».