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Николай Валуев рассказал, почему проголосовал за поправки к конституции

Николай Валуев рассказал, почему проголосовал за поправки к конституции
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о продолжающемся голосовании по поправкам к Конституции РФ.

«28 июня принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на своём избирательном участке.

Важно, что на участках для голосования соблюдены особые санитарно-эпидемиологические меры, благодаря чему риск распространения коронавируса минимален. Голосуя, граждане решают, какое будущее будет у нашего государства. Изменения действительно продиктованы временем и касаются практически всех сфер нашей жизни.

Поправки укрепляют социальные права, на первом плане — семья, дети, благополучие и здоровье граждан, защита их труда. Это путь развития социального государства, сильного и независимого, в котором потомки чтят и помнят подвиг своих предков, ценят и берегут историю, традиции, природу, свое наследие.

Безусловно, это важный исторический период для России, поэтому каждый должен прийти на избирательный участок и проявить свою гражданскую позицию», — написал Николай Валуев в своём «инстаграме».

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