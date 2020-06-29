«Всем рекомендую попробовать!» Волков рассказал о тренировках с иранскими палицами

Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков опубликовал в своём «инстаграме» фото с иранскими палицами и рассказал о тренировках с этим снарядом.
«Вопрос с отъездом всё ещё остаётся открытым, а мы не теряем времени даром! Провели тренировку с иранскими палицами на открытом воздухе.
Вижу, что этот снаряд вам интересен, поэтому расскажу о нём подробнее! Работа с традиционными иранскими палицами входит в систему физической подготовки Зурхане.
Иранские борцы используют палицы для физической подготовки, и даже здесь у тренера по борьбе разработана отдельная система работы с этим снарядом.
Работа с палицами затрагивает многие аспекты физического развития, такие как выносливость, силу, гибкость, координацию плечевого пояса и многое другое.
Я практикую эту работу уже около трёх месяцев и на себе испытал пользу от этого снаряда. Короче, всем рекомендую попробовать!» — написал под снимком Волков.
Фото доступно на странице Александра Волкова в «Инстаграме».
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