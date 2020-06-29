Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джастин Гэтжи показал спарринг с Камару Усманом

Джастин Гэтжи показал спарринг с Камару Усманом
Бокс/ММА / UFC 0

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи опубликовал на своей странице в «Инстаграме» ролик, в котором показал фрагмент спарринга с чемпионом полусреднего дивизиона Камару Усманом.

«Сталь точит сталь. Сколько бы вы заплатили за то, чтобы посмотреть несколько раундов этого? Усман выглядит, как настоящий убийца. Рад, что теперь он с нами в зале. Просто два парня веселятся», – написал Гэтжи под видео.

Видео доступно на странице Джастина Гэтжи в «Инстаграме».

Ожидается, что следующим соперником 31-летнего Гэтжи, который владеет титулом временного чемпиона UFC в лёгком весе, станет обладатель соответствующего пояса россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Поединок американского бойца и его ровесника Нурмагомедова планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Гэтжи 22 победы и 2 поражения в MMA, у Нурмагомедова 28 побед в 28 боях.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020