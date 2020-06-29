Джастин Гэтжи показал спарринг с Камару Усманом

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи опубликовал на своей странице в «Инстаграме» ролик, в котором показал фрагмент спарринга с чемпионом полусреднего дивизиона Камару Усманом.



«Сталь точит сталь. Сколько бы вы заплатили за то, чтобы посмотреть несколько раундов этого? Усман выглядит, как настоящий убийца. Рад, что теперь он с нами в зале. Просто два парня веселятся», – написал Гэтжи под видео.

Видео доступно на странице Джастина Гэтжи в «Инстаграме».

Ожидается, что следующим соперником 31-летнего Гэтжи, который владеет титулом временного чемпиона UFC в лёгком весе, станет обладатель соответствующего пояса россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Поединок американского бойца и его ровесника Нурмагомедова планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Гэтжи 22 победы и 2 поражения в MMA, у Нурмагомедова 28 побед в 28 боях.