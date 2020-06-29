Напарник Хабиба по залу АКА: надеюсь, Алду победит Яна
Напарник российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова по залу АКА Джош Томпсон сообщил, что он надеется на победу Жозе Алду в титульном поединке с Петром Яном.
«Если у нас в зале появляется парень с мощными ударами, хороший боксёр, то я работаю коленями и ударами по корпусу. Если Алду будет использовать лоукик и удары по корпусу, как в бою с Джереми Стивенсом, то Пётр прижмёт к себе локти и это сократит ему варианты для атак.
У Алду было много критики за то, что он не использует лоукики. Но я надеюсь, что он победит Петра Яна и сможет заткнуть своих критиков. Я болею за старых псов. В будущем Алду ещё будут ждать тяжёлые испытания — победить Стерлинга и Мораеса», — рассказал Джош Томпсон в подкасте WEIGHING IN.
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