Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Напарник Хабиба по залу АКА: надеюсь, Алду победит Яна

Напарник Хабиба по залу АКА: надеюсь, Алду победит Яна
Бокс/ММА / UFC 0

Напарник российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова по залу АКА Джош Томпсон сообщил, что он надеется на победу Жозе Алду в титульном поединке с Петром Яном.

«Если у нас в зале появляется парень с мощными ударами, хороший боксёр, то я работаю коленями и ударами по корпусу. Если Алду будет использовать лоукик и удары по корпусу, как в бою с Джереми Стивенсом, то Пётр прижмёт к себе локти и это сократит ему варианты для атак.

У Алду было много критики за то, что он не использует лоукики. Но я надеюсь, что он победит Петра Яна и сможет заткнуть своих критиков. Я болею за старых псов. В будущем Алду ещё будут ждать тяжёлые испытания — победить Стерлинга и Мораеса», — рассказал Джош Томпсон в подкасте WEIGHING IN.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020