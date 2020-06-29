Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Камару Усман — Гилберт Бёрнс. Проморолик к турниру UFC 251

Камару Усман — Гилберт Бёрнс. Проморолик к турниру UFC 251
Бокс/ММА / UFC 0

11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 251. На турнире пройдёт сразу три титульных боя. В главном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет защищать титул в поединке с Гилбертом Бёрнсом.

В соглавном бою встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй.

В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Алду.

Пресс-служба UFC опубликовала проморолик турнира UFC 251.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

UFC 251

Основной кард

Камару Усман (чемпион) — Гилберт Бернс (№ 1) — полусредний вес, бой за титул чемпиона организации
Александр Волкановски (чемпион) — Макс Холлоуэй — полулёгкий вес, бой за титул чемпиона организации
Пётр Ян (№ 3) — Жозе Алду (№ 13) — легчайший вес, бой за вакантный титул чемпиона организации
Джессика Андраде (№ 1) — Роуз Намаюнас (№ 2) — женский минимальный вес
Аманда Рибас (№ 15) — Пейдж Ванзант — женский наилегчайший вес

Предварительный кард

Педро Муньос — Фрэнки Эдгар
Волкан Оздемир — Иржи Прохазка
Леонардо Сантос — Роман Богатов
Тай Туйваса — Ярис Данхо
Макван Амирхани — Дэнни Генри
Кэрол Роза — Ванесса Мело
Жалгас Жумагулов — Раулиан Пайва

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020