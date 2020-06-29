Камару Усман — Гилберт Бёрнс. Проморолик к турниру UFC 251

11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 251. На турнире пройдёт сразу три титульных боя. В главном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет защищать титул в поединке с Гилбертом Бёрнсом.
В соглавном бою встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй.
В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Алду.
Пресс-служба UFC опубликовала проморолик турнира UFC 251.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
UFC 251
Основной кард
Камару Усман (чемпион) — Гилберт Бернс (№ 1) — полусредний вес, бой за титул чемпиона организации
Александр Волкановски (чемпион) — Макс Холлоуэй — полулёгкий вес, бой за титул чемпиона организации
Пётр Ян (№ 3) — Жозе Алду (№ 13) — легчайший вес, бой за вакантный титул чемпиона организации
Джессика Андраде (№ 1) — Роуз Намаюнас (№ 2) — женский минимальный вес
Аманда Рибас (№ 15) — Пейдж Ванзант — женский наилегчайший вес
Предварительный кард
Педро Муньос — Фрэнки Эдгар
Волкан Оздемир — Иржи Прохазка
Леонардо Сантос — Роман Богатов
Тай Туйваса — Ярис Данхо
Макван Амирхани — Дэнни Генри
Кэрол Роза — Ванесса Мело
Жалгас Жумагулов — Раулиан Пайва
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