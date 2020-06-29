Камару Усман — Гилберт Бёрнс. Проморолик к турниру UFC 251

11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 251. На турнире пройдёт сразу три титульных боя. В главном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет защищать титул в поединке с Гилбертом Бёрнсом.



В соглавном бою встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй.



В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Алду.



Пресс-служба UFC опубликовала проморолик турнира UFC 251.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

UFC 251



Основной кард



Камару Усман (чемпион) — Гилберт Бернс (№ 1) — полусредний вес, бой за титул чемпиона организации

Александр Волкановски (чемпион) — Макс Холлоуэй — полулёгкий вес, бой за титул чемпиона организации

Пётр Ян (№ 3) — Жозе Алду (№ 13) — легчайший вес, бой за вакантный титул чемпиона организации

Джессика Андраде (№ 1) — Роуз Намаюнас (№ 2) — женский минимальный вес

Аманда Рибас (№ 15) — Пейдж Ванзант — женский наилегчайший вес



Предварительный кард



Педро Муньос — Фрэнки Эдгар

Волкан Оздемир — Иржи Прохазка

Леонардо Сантос — Роман Богатов

Тай Туйваса — Ярис Данхо

Макван Амирхани — Дэнни Генри

Кэрол Роза — Ванесса Мело

Жалгас Жумагулов — Раулиан Пайва