«Я белый, а всё равно страдаю». Тайсон Фьюри пожаловался на расизм

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри рассказал, что иногда сталкивается с оскорблениями на почве расизма, поскольку родился в семье потомков ирландских цыган.

«Когда я еду за рулём, люди высовываются из окон машин, называют меня цыганской девкой и едут дальше. Мне всё равно, такова жизнь. Я постоянно сталкивался с этим, буду сталкиваться и дальше.

Есть только одна раса, раса людей, и я постоянно заступаюсь за неё. Я белый, но в 2020 году страдаю от расизма, потому что я иностранного происхождения. Даже сейчас, когда я иду в паб или ресторан, на двери может быть написано: «Мы сохраняем за собой право не пускать пэйви (название кочевой этнической группы ирландского происхождения. — Прим. «Чемпионата»). Никаких пэйви или цыган», — приводит слова Фьюри Daily Mail.