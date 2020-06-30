Вудли намерен провести в 2020 году ещё два поединка

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли заявил, что в 2020 году намеревается провести ещё два поединка.

«В 2020 году собираюсь подраться ещё два раза. Чувствую, если получу бой в ближайшие даты, то затем смогу вернуться ещё раз в ноябре или декабре. Хочу получить два боя. Буду в восторге от этого. Готов к возвращению», — приводит слова американца BJ Penn.

Напомним, в минувшем месяце Тайрон Вудли провёл первый с весны 2019 года поединок и единогласным решением судей уступил Гилберту Бёрнсу. Это поражение стало у Тайрона вторым кряду. До этого он проиграл Камару Усману и потерял титул чемпиона лиги.

После двух неудач Тайрон Вудли опустился на пятое место в рейтинге полусреднего дивизиона.