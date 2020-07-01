В допинг-пробе B чемпиона мира Беспутина нашли минимальную дозу запрещённого вещества

В допинг-пробе B чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Александра Беспутина обнаружено минимальное количество запрещённого вещества. Об этом сообщили в команде спортсмена.

«В допинг-пробе B обнаружено минимальное количество вещества», — приводит слова представителя команды Беспутина ТАСС.

«Последние десять дней подготовки он провёл в Испании. Запрещённое вещество могло быть в мясе», — добавил менеджер боксёра Эгис Климас.

Ранее стало известно, что допинг-проба B Беспутина дала положительный результат. 29-летний спортсмен провалил допинг-тест после титульного поединка. Россиянин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, победив Раджаба Бутаева.

На счету Беспутина 14 побед (9 — нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призёром Европейских игр, на чемпионате мира дошёл до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.