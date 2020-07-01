«Тренируйтесь и будьте добрее». Нурмагомедов показал свежее видео с тренировки по боксу

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он бьёт по боксёрской груше.

«Тренировки очень хорошо снимают стресс и агрессию. Тренируйтесь и будьте добрее», — подписал он видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

В комментариях к посту отметился двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.

«Доброта должна быть с кулаками», — написал он.

31-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.