Реванш Фьюри и Уайлдера может пройти 19 декабря

Промоутер Брэд Джейкобс сообщил, что реванш Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера может пройти 19 декабря.



«Мы сейчас сосредоточены на дате 19 декабря, надеемся, что к тому моменту ситуация нормализуется. Думаю, арену разрешат заполнить на пятьдесят процентов. Сейчас мы находимся в поиске лучшего места для проведения боя. Посмотрим, что получится, сейчас у нас есть много предложений со всего света», — приводит слова Джейкобса Sky Sports.



Последний поединок Фьюри провёл в феврале 2020 года. Нокаутировав Уайлдера, он отобрал у него пояс WBC. На счету британца 30 побед и одна ничья.



Ранее Фьюри заявил, что намерен провести ещё как минимум три боя. В числе возможных соперников он назвал обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.