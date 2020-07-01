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Реванш Фьюри и Уайлдера может пройти 19 декабря

Реванш Фьюри и Уайлдера может пройти 19 декабря
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Промоутер Брэд Джейкобс сообщил, что реванш Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера может пройти 19 декабря.

«Мы сейчас сосредоточены на дате 19 декабря, надеемся, что к тому моменту ситуация нормализуется. Думаю, арену разрешат заполнить на пятьдесят процентов. Сейчас мы находимся в поиске лучшего места для проведения боя. Посмотрим, что получится, сейчас у нас есть много предложений со всего света», — приводит слова Джейкобса Sky Sports.

Последний поединок Фьюри провёл в феврале 2020 года. Нокаутировав Уайлдера, он отобрал у него пояс WBC. На счету британца 30 побед и одна ничья.

Ранее Фьюри заявил, что намерен провести ещё как минимум три боя. В числе возможных соперников он назвал обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.

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