Ковингтон: я покончу с Масвидалем, отправлю его прямо в морг
Боец UFC Колби Ковингтон попросил президента UFC Дану Уайта организовать ему бой с Хорхе Масвидалем.
«Знаю, что у Даны Уайта сейчас разногласия с этим Уличным Иудой Масвидалем. Дана, ты знаешь, кому позвонить. Покончу с ним, отправлю его прямо в морг, и он больше никогда не будет драться. У него титул самого опасного ублюдка в UFC, но это приз за участие, а не настоящий чемпионский пояс. На деле он жалкий и трусливый. У него проблемы не с деньгами, а со страхом», — приводит слова Ковингтона BJPenn.
Напомним, Масвидаль пригрозил руководству UFC уходом из лиги, если ему не повысят гонорары. По словам бойца, за потенциальный титульный бой с чемпионом лиги Камару Усманом ему предлагают меньшую сумму, чем он получил за поединок с Нэйтом Диасом.
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