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«Навальнятам не понравится». Валуев — о результатах голосования по поправкам в конституцию

«Навальнятам не понравится». Валуев — о результатах голосования по поправкам в конституцию
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал новость о том, что большинство граждан России поддержали поправки в Конституцию Российской Федерации. Голосование завершилось вчера, 1 июля.

«Поправки поддержали 77,93% избирателей после обработки 90,04% протоколов. Навальнятам очень это не понравится», — написал Валуев в своём «твиттере», имея в виду сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.

Ранее Николай Валуев прокомментировал предложение одного из американских сенаторов ввести санкции против президента России Владимира Путина. Сенатор, представляющий Демократическую партию США, предложил ввести санкции против Путина, опираясь на материал New York Times, в которой содержались бездоказательные обвинения в адрес президента России.

Валуев отреагировал на предложение американского сенатора ввести санкции против Путина
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