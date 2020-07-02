Уайт: я дважды отправлял Фьюри в нокдаун

Супертяжеловес Диллиан Уайт рассказал, как дважды отправил в нокдаун Тайсона Фьюри.



«Это было в 2013 году во время его тренировочного лагеря к бою с Дэвидом Хэем, который так и не состоялся. Я дважды отправлял его в нокдаун. Он был очень этим расстроен и рыдал. Его тренер раскритиковал его, сказав, что Хэй его нокаутирует, если он продолжит в том же духе», — приводит слова Диллиана Уайта BoxingScene.



Диллиан Уайт 22 августа встретится с Александром Поветкиным, на кону противостояния будет стоять пояс временного чемпиона мира по версии WBC.



Последний поединок Фьюри провёл в феврале 2020 года. Нокаутировав Уайлдера, он отобрал у него пояс WBC. На счету британца 30 побед и одна ничья.



Фьюри заявил, что намерен провести ещё как минимум три боя. В числе возможных соперников он назвал обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.