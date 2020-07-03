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Отец Хабиба Нурмагомедова скончался от коронавируса

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался от коронавируса
Бокс/ММА / UFC 0

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался от коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушёл от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля всевышнего и таково предопределение!

Мы молим всевышнего, чтобы он простил своего раба и ввёл в сады вечного рая. Дай Аллах терпения его родным и близким пережить боль утраты! Все мы принадлежим Аллаху и вернёмся к нему рано или поздно», — отмечается в сообщении.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.

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