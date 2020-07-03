Гассиев и Чахкиев отреагировали на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев прокомментировал новость о смерти прославленного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, воспитавшего 18 чемпионов мира по самбо и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
«Ушёл из жизни Абдулманап Нурмагомедов. Вечная память. Скорбим», — написал Гассиев на своей странице в «Инстаграме».
Ещё один прославленный боксёр первого тяжёлого веса, олимпийский чемпион Рахим Чахкиев также не оставил без внимания печальную новость, отдав должное наследию Нурмагомедова-старшего.
«Скорбим об утрате достойного человека, воспитавшего плеяду прославленных спортсменов. Пусть Всевышний будет к вам благосклонен. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким», — написал Чахкиев на своей странице в «Инстаграме».
- 3 июля 2020
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