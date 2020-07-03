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Гассиев и Чахкиев отреагировали на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

Гассиев и Чахкиев отреагировали на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев прокомментировал новость о смерти прославленного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, воспитавшего 18 чемпионов мира по самбо и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Ушёл из жизни Абдулманап Нурмагомедов. Вечная память. Скорбим», — написал Гассиев на своей странице в «Инстаграме».

Ещё один прославленный боксёр первого тяжёлого веса, олимпийский чемпион Рахим Чахкиев также не оставил без внимания печальную новость, отдав должное наследию Нурмагомедова-старшего.

«Скорбим об утрате достойного человека, воспитавшего плеяду прославленных спортсменов. Пусть Всевышний будет к вам благосклонен. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким», — написал Чахкиев на своей странице в «Инстаграме».

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