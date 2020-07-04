Тарасова: прошу Хабиба не принимать поспешных решений и стойко воспринимать все невзгоды
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
«Хочу выразить соболезнования всей семье, близким и родным Абдулманапа. Мне очень жаль. Желаю его семье со стойкостью перенести эту потерю. Он был великим тренером, большим человеком, воспитавших многих чемпионов и сделавший много открытий для спорта высших достижений. Мне очень жаль.
Хабибу всё время будет тяжело, смерть отца не забывается. Но ему надо держаться, так как тренер учил его поступать в тяжелых ситуация. Он подарил ему много любви… Самое главное, прошу Хабиба не принимать поспешных решений и стойко воспринимать все невзгоды», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».
Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в Дагестан
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