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Тарасова: прошу Хабиба не принимать поспешных решений и стойко воспринимать все невзгоды

Тарасова: прошу Хабиба не принимать поспешных решений и стойко воспринимать все невзгоды
Бокс/ММА / UFC 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Хочу выразить соболезнования всей семье, близким и родным Абдулманапа. Мне очень жаль. Желаю его семье со стойкостью перенести эту потерю. Он был великим тренером, большим человеком, воспитавших многих чемпионов и сделавший много открытий для спорта высших достижений. Мне очень жаль.

Хабибу всё время будет тяжело, смерть отца не забывается. Но ему надо держаться, так как тренер учил его поступать в тяжелых ситуация. Он подарил ему много любви… Самое главное, прошу Хабиба не принимать поспешных решений и стойко воспринимать все невзгоды», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в Дагестан
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