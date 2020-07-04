Ретро-фото. Воспитание Хабиба и становление чемпиона. Фото жизни Абдулманапа Нурмагомедова

3 июля в Москве скончался от коронавируса Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова:
«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушёл от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего и таково предопределение».
Абдулманап отчаянно сражался за свою жизнь, но болезнь оказалась сильнее. Российская школа самбо, вольной борьбы и смешанных единоборств понесла тяжелейшую утрату: дагестанский специалист входил в число лучших тренеров мира. В числе его воспитанников — многочисленные чемпионы России, призёры Олимпийских игр и сын — чемпион UFC.
Яркие фото жизни Абдулманапа Нурмагомедова — в фотоподборке «Чемпионата».
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