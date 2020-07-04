«Разрушительные новости». Бёрнс — о снятии с главного боя UFC 251 из-за коронавируса

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс прокомментировал отмену боя с американцем Камару Усманом в рамках турнира UFC 251.

«Разрушительные новости, плохо себя чувствую, но я собираюсь выиграть эту битву! Оставайтесь в безопасности там!» — написал Бёрнс в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что результат теста на коронавирус бразильца показал положительный результат. Бёрнс должен был подраться с Усманом в главном бою турнира UFC 251 за титул чемпиона UFC в полусреднем весе 11 июля на «Бойцовском острове».

Вероятнее всего, поединок с Усманом будет перенесён на более поздний срок.

В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Алду.