Бой Уланбекова на «Бойцовском острове» отменён из-за смерти отца Хабиба

Бой российского бойца смешанного стиля Тагира Уланбекова на турнире UFC на «Бойцовском острове» отменён из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду канадского бойца Малкольма Гордона, который заменил Уланбекова в поединке с украинцем Александром Доскальчуком.
Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков отменили вылет на „Бойцовский остров“ из-за сложившейся ситуации.
Вылет спортсменов в Абу-Даби должен был состояться 4 июля. Уланбеков 18 июля должен драться с Александром Доскальчуком, а Умар Нурмагомедов 25 июля — с Натаниэлем Вудом.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
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