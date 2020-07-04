Сен-Пьер отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер отреагировал на смерть легендарного российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова и выразил соболезнования его сыну, чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
«Хабиб, мои самые искренние соболезнования тебе и твоей семье», — написал канадец на своей странице в «Твиттере».
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
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