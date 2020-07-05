Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Намаюнас: надеюсь, что ситуация с коронавирусом никак не повлияет на турниры UFC

Намаюнас: надеюсь, что ситуация с коронавирусом никак не повлияет на турниры UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Бывшая чемпионка UFC Роуз Намаюнас выразила надежду, что коронавирус не помешает проведению турнира UFC 251 на «Бойцовском острове».

«Надеюсь, что ситуация с коронавирусом никак не повлияет на турниры. Есть люди, которые отвечают в UFC за безопасность, и они делают свою работу.

В Абу-Даби невероятно жарко, к этому практически нельзя быть готовым. Неизвестно, как это повлияет на бой, но у меня был опыт жизни в Египте. Так что я знаю, как действовать в такой ситуации», — приводит слова Роуз Намаюнас ТАСС.

Намаюнас 11 июля ждёт поединок с Джессикой Андраде.

Напомним, из-за коронавируса под угрозой отмены оказался главный бой турнира между Камару Усманом и Гилбертом Бернсом. Бёрнс был снят с турнира из-за положительного результата теста. Сообщается, что его место в этом бою может занять Хорхе Масвидаль.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020