«Бухает, избивает людей, но так по-доброму...» Подписчики — об А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсмен, чья голова закрывает солнце, изображён на фоне безоблачного неба.

«Смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым!» — подписал он фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Иногда правда кажется, что над Саней нимб. Бухает, сидел, профессионально избивает людей… Но он делает всё это так по-доброму и естественно, что ты прощаешь не только кого-то, но и себе готов всё простить, ведь ты просто человек, попавший в обстоятельства, просто иди и не греши».

«Да ты как Иисус сияешь, Саша».

«Святой, не иначе».