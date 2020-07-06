«Бухает, избивает людей, но так по-доброму...» Подписчики — об А. Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсмен, чья голова закрывает солнце, изображён на фоне безоблачного неба.
«Смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым!» — подписал он фотографию.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Иногда правда кажется, что над Саней нимб. Бухает, сидел, профессионально избивает людей… Но он делает всё это так по-доброму и естественно, что ты прощаешь не только кого-то, но и себе готов всё простить, ведь ты просто человек, попавший в обстоятельства, просто иди и не греши».
«Да ты как Иисус сияешь, Саша».
«Святой, не иначе».
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