WBA лишила пояса российского боксёра Беспутина, который провалил допинг-тест

Российский боксёр Александр Беспутин, которого ранее признали виновным в употреблении допинга, лишён пояса WBA. Об этом сообщает Boxing Scene.
Сообщается, что за пояс в полусреднем весе, ставший вакантным, поборются кубинец Йорданис Угас и американец Абель Рамос. Победитель боя сразится с Раджабом Бутаевым, который уступил Беспутину в титульном поединке.
Напомним, 29-летний Беспутин провалил допинг-тест после титульного поединка. Россиянин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, победив Бутаева.
На счету Беспутина 14 побед (9 — нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призёром Европейских игр, на чемпионате мира дошёл до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.
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