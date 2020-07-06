WBA лишила пояса российского боксёра Беспутина, который провалил допинг-тест

Российский боксёр Александр Беспутин, которого ранее признали виновным в употреблении допинга, лишён пояса WBA. Об этом сообщает Boxing Scene.

Сообщается, что за пояс в полусреднем весе, ставший вакантным, поборются кубинец Йорданис Угас и американец Абель Рамос. Победитель боя сразится с Раджабом Бутаевым, который уступил Беспутину в титульном поединке.

Напомним, 29-летний Беспутин провалил допинг-тест после титульного поединка. Россиянин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, победив Бутаева.

На счету Беспутина 14 побед (9 — нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призёром Европейских игр, на чемпионате мира дошёл до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.