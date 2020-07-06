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Яндиев: глаза Хабиба были полны боли и скорби из-за потери самого дорогого человека

Яндиев: глаза Хабиба были полны боли и скорби из-за потери самого дорогого человека
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Адам Яндиев поделился информацией о встрече с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым на похоронах его отца, Абдулманапа Нурмагомедова.

«Вот и придали земле нашего уважаемого, легендарного Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова. Советский и российский спортсмен, тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России. Самое главное — великий отец, тренер и учитель для своих сыновей и ребят, которых он достойно воспитал и сделал из них чемпионов.

Когда я прилетел в Дагестан на родину дяди Абдулманапа и увидел глаза его сына, своего брата Хабиба, эти глаза были полны боли и скорби из-за потери самого дорогого человека в жизни, от этого моё сердце сжалось от боли, этот взгляд я надолго запомню, это очень больно осознавать, что ты никогда не сможешь больше обнять отца и сказать, как сильно ты его любишь. Нам нужно беречь своих родителей, родных и близких, пока они живы, пока они рядом с нами.

Брат мой, Хабиб Нурмагомедов, ингушский народ скорбит с тобой, да и все остальные народы нашей большой страны, я всем сердцем рядом с тобой. Крепись, брат мой! Пусть Аллах простит ему все грехи и обрадует его раем», — написал Яндиев в своём «инстаграме».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.

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