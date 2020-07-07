«Ценю каждую секунду, проведённую рядом с тобой». Махачев — об умершем отце Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, входящий в команду чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, посвятил трогательный пост его отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался 3 июля.

«Ценю каждую секунду, проведённую рядом с тобой. Чемпионами не рождаются… Ты был для меня больше чем тренер. Пусть всевышний дарует тебе высшую степень рая по милости своей.

Воистину мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернёмся», — написал Махачев в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Нурмагомедовым-старшим.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Махачева.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.