«Ценю каждую секунду, проведённую рядом с тобой». Махачев — об умершем отце Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, входящий в команду чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, посвятил трогательный пост его отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался 3 июля.
«Ценю каждую секунду, проведённую рядом с тобой. Чемпионами не рождаются… Ты был для меня больше чем тренер. Пусть всевышний дарует тебе высшую степень рая по милости своей.
Воистину мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернёмся», — написал Махачев в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Нурмагомедовым-старшим.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Махачева.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.
- 7 июля 2020
-
12:35
-
12:06
-
11:00
-
10:15
-
09:21
-
09:02
-
01:01
- 6 июля 2020
-
23:58
-
22:53
-
21:51
-
19:47
-
18:59
-
17:20
-
15:00
-
14:24
-
14:01
-
13:01
-
12:02
-
11:00
-
10:16
-
09:41
-
08:58
-
00:57
- 5 июля 2020
-
22:48
-
21:22
-
20:06
-
18:09
-
16:55
-
15:56
-
14:59
-
13:56
-
12:32
-
11:57
-
10:35
-
10:19