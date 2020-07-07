Тухугов: дядя Абдулманап, ты был нужен всем нам, как никогда

Боец UFC Зубайра Тухугов впервые прокомментировал смерть легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, разместив сообщение в «Инстаграме».
«Лучший тренер в мире по ММА ушёл из жизни. Дядя Абдулманап, ты был нужен всем нам, как никогда, тебя будет не хватать. Да помилует тебя Аллах! Поистине мы принадлежим к Аллаху, и к нему мы возвращаемся», — написал Тухугов.
Соответствующий пост доступен на его странице в социальной сети.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве.
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