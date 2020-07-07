Даниэль Кормье: не знаю, что будет с Хабибом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье признался, что ему сложно оценить перспективы чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после смерти отца.
«Очень грустно, что Абдулманап Нурмагомедов скончался. Я разговаривал с Хабибом в среду, 1 июля (отец Хабиба скончался 3 июля. — Прим. „Чемпионата“ ). Мы общались обо всём, и ему было очень сложно справляться с ситуацией. Тренировки давали ему облегчение, но драться в таких обстоятельствах очень сложно. Так что теперь не знаю, что будет. Действительно не знаю, что с ним будет. Отец занимал большую часть в его жизни, и я не знаю, на что он будет способен после его смерти.
С тех пор с ним не общался. Писал ему сообщение. Сказал, что понимаю, насколько ему сейчас тяжело, что молюсь за него и понимаю, что он потерял своего героя. Дал ему знать, что он всегда может рассчитывать на мою поддержку. Это очень трудно", — рассказал Кормье в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.
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