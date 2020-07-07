В UFC представили промо к бою Усман — Масвидаль

Пресс-служба UFC представила проморолик к главному поединку турнира UFC 251, в котором встретятся чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман и Хорхе Масвидаль.

Поединок пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Усман будет защищать титул чемпиона во второй раз. В предыдущем поединке он одержал досрочную победу над бывшим временным чемпионом лиги Колби Ковингтоном. Что касается Масвидаля, в предыдущей схватке он одолел Нейта Диаса. На кону боя стоял неофициальный титул BMF. Хорхе не потеряет его даже в случае поражения в бою с Усманом.

Напомним, на турнире UFC Камару должен был биться с Гилбертом Бёрнсом. Но тот вынужден был сняться с шоу, так как у него диагностировали коронавирус.

Видео промо к бою Усман — Масвидаль доступно на «Чемпионате».