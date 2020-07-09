Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

А. Емельяненко: вот такие гадюки живут рядом со мной

А. Емельяненко: вот такие гадюки живут рядом со мной
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке показано, как спортсмен держит в руках длинную змею, которую ему, по его словам, удалось поймать и убить.

«Поймал сегодня змея-искусителя и убил его! Вот такие гадюки живут рядом со мной», — подписал боец фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.

38-летний Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Харитонов: А. Емельяненко — балабол. Несёт про меня всякую пургу
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020