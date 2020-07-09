А. Емельяненко: вот такие гадюки живут рядом со мной
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке показано, как спортсмен держит в руках длинную змею, которую ему, по его словам, удалось поймать и убить.
«Поймал сегодня змея-искусителя и убил его! Вот такие гадюки живут рядом со мной», — подписал боец фотографию.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.
38-летний Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.
Харитонов: А. Емельяненко — балабол. Несёт про меня всякую пургу
- 9 июля 2020
-
13:00
-
12:50
-
12:27
-
11:00
-
10:02
-
09:02
-
07:17
-
02:06
-
00:43
- 8 июля 2020
-
23:54
-
22:52
-
21:43
-
20:43
-
19:52
-
18:18
-
17:20
-
16:05
-
15:28
-
14:14
-
13:29
-
13:04
-
12:01
-
11:02
-
10:00
-
09:01
-
03:49
-
00:43
- 7 июля 2020
-
23:52
-
22:41
-
22:30
-
21:32
-
20:58
-
19:34
-
18:22
-
17:49
Партнерский контент