А. Емельяненко: вот такие гадюки живут рядом со мной

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке показано, как спортсмен держит в руках длинную змею, которую ему, по его словам, удалось поймать и убить.

«Поймал сегодня змея-искусителя и убил его! Вот такие гадюки живут рядом со мной», — подписал боец фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.

38-летний Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.