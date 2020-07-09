Ян: недавно дрался в клубах, а сейчас буду выступать с легендой на «Бойцовском острове»

Российский боец UFC, претендент на титул в легчайшем весе Пётр Ян рассказал о своём непростом жизненном пути.



«В Дудинке я хотел закончить девять классов и поступить в колледж. Не видел большой цели в спорте. Но Николай Николаевич настоял на том, чтобы я попробовал и полетел в Омск. Знал: если останусь на Севере, никакого прогресса не будет. Для занятий нужен город. Нужны залы и конкуренция.



Суржиков через одного парня, Костю Майкова (царствие ему небесное, он сам был с Севера и переехал в Омск), поговорил с тренером Юрием Владимировичем Демченко. Мама купила мне билет и сказала: «Попробуй. А на обратный билет, если что, деньги найдём».



Я и поехал.



Представляете? 15 лет. Один. Город-миллионник. Приехал фактически из деревни, маленького городочка. Ни родственников, ничего.



Я должен был поступать в училище олимпийского резерва. Но не попал. Набор уже закончили. Варианта дальше два: либо улететь обратно, либо остаться в общежитии.



Меня определили в спортивный класс – так и закончил старшую школу в Омске. Два года не был дома, потом прилетел в Дудинку, посмотрел и понял: надо возвращаться в Омск. Город маленький, да и в Омске уже начал появляться результат по боксу. Поступил в физкультурный институт, учился.



Тогда в Омске был ночной клуб «Атлантида». Престижным считался. Каждый вторник там проводили бои. Быстро ставили сборный ринг, мы дрались, ринг мгновенно убирали – и на том же месте начиналась дискотека. За профессиональный бой платили 4 тысячи рублей. Так я провёл шесть-семь поединков по кикбоксингу. Бывало, что ночью выступал там – дрались действующие бойцы из тайского бокса, кика, призёры чемпионатов мира – а уже утром взвешивание на чемпионат округа по боксу. Приходил туда с отбитыми ногами, поэтому просил тренера поставить меня в жеребьёвке на день попозже. Чтобы хоть немного отлежаться. Так четыре года подряд это первенство выигрывал.



Я вовремя попал в волну популярности смешанных единоборств. Уже проклевывались и амбиции, и желание попробовать себя в чём-то другом: за семь лет бокс немножко приелся, у меня не было выдающихся результатов, Россию не выигрывал. А в MMA в каждом регионе начали появляться федерации, проводили первенства округов.



Дебютировал в Иркутске в 2013-м, узнав о бое за 10 дней до турнира. Борьбу изучал по ютубу, но в целом инстинкт был – благодаря уличным дракам.



Первый бой выиграл нокаутом в дополнительном раунде – дали 20 тысяч рублей. Заплатил за съёмную квартиру – тогда уже с жинкой своей жил. Потом бой в Омске, контракт с ACB, чемпионство там – и подпись в соглашении с UFC в 2018-м.



Теперь у меня впереди бой за пояс чемпиона UFC. То, о чём я раньше и подумать не мог. Даже не смел представить. Приятно осознавать, что ещё недавно дрался в омских клубах, а сейчас буду выступать с легендой на «Бойцовском острове», — приводит слова Петра Яна блог «Открытое письмо» на Sports.ru.