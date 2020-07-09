Масвидаль вышел из карантина и прошёл уже три теста на коронавирус

Боец UFC Хорхе Масвидаль вышел из карантина на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани со ссылкой на менеджера спортсмена Абрахама Каву.

По информации Хельвани, с момента подписания контракта на бой с Усманом Масвидаль прошёл уже три теста на коронавирус. Чтобы получить допуск к поединку с Камару Усманом, Хорхе необходимо пройти ещё один тест. Анализ будет взят в пятницу, 10 июля, после церемонии взвешивания.

Напомним, Масвидаль принял бой с Усманом на коротком уведомлении. Гилберт Бёрнс, который должен был биться с Камару, заразился коронавирусом. Уже после того, как Масвидаль согласился заменить бразильца, COVID-19 диагностировали у тренера Хорхе, что поставило под угрозу срыва главный бой турнира.