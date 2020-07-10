Шлеменко считает, что Ян нокаутирует Алду

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко дал прогноз на поединок Петра Яна с экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Жозе Алду. Россиянин считает, что Ян одержит досрочную победу.
«На стороне Пети сейчас и удача, и текущая форма, и физическая готовность, и стиль. Если бы его соперником был Генри Сехудо, то я бы давал другой прогноз, а Алду удобен. Он — ударник, бороться не будет. В первых раундах сможет держаться на равных, а потом Петя передышит его, возьмёт темпом. Плюс не надо забывать, что он тренировался с Жозе, знает его хорошо, это тоже большой плюс.
Жозе может рассчитывать на свой опыт, он превосходит Петра по возрасту, по количеству боёв, по уровню соперников. Опыт часто берёт свое. Я ни в коем случае не списываю Алду со счетов, у него тоже есть шансы на победу, но на стороне Пети кураж и партер. Думаю, что бой закончится нокаутом в поздних раундах в пользу россиянина. В первых раундах будет тяжело, надо выстоять. Но как только бой пройдёт отметку в три раунда, Петя победит. Либо нокаутом, либо как минимум по очкам", — приводит слова Шлеменко «Известия».
Напомним, что Пётр Ян и Жозе Алду встретятся в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени на турнире UFC 251. На кону поединка будет стоять титул чемпиона в легчайшем весе.
- 10 июля 2020
-
00:11
- 9 июля 2020
-
23:25
-
22:45
-
21:51
-
20:49
-
19:44
-
18:46
-
17:22
-
16:00
-
15:31
-
15:01
-
14:19
-
13:00
-
12:50
-
12:27
-
11:00
-
10:02
-
09:02
-
07:17
-
02:06
-
00:43
- 8 июля 2020
-
23:54
-
22:52
-
21:43
-
20:43
-
19:52
-
18:18
-
17:20
-
16:05
-
15:28
-
14:14
-
13:29
-
13:04
-
12:01
-
11:02