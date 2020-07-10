Шлеменко считает, что Ян нокаутирует Алду

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко дал прогноз на поединок Петра Яна с экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Жозе Алду. Россиянин считает, что Ян одержит досрочную победу.

«На стороне Пети сейчас и удача, и текущая форма, и физическая готовность, и стиль. Если бы его соперником был Генри Сехудо, то я бы давал другой прогноз, а Алду удобен. Он — ударник, бороться не будет. В первых раундах сможет держаться на равных, а потом Петя передышит его, возьмёт темпом. Плюс не надо забывать, что он тренировался с Жозе, знает его хорошо, это тоже большой плюс.

Жозе может рассчитывать на свой опыт, он превосходит Петра по возрасту, по количеству боёв, по уровню соперников. Опыт часто берёт свое. Я ни в коем случае не списываю Алду со счетов, у него тоже есть шансы на победу, но на стороне Пети кураж и партер. Думаю, что бой закончится нокаутом в поздних раундах в пользу россиянина. В первых раундах будет тяжело, надо выстоять. Но как только бой пройдёт отметку в три раунда, Петя победит. Либо нокаутом, либо как минимум по очкам", — приводит слова Шлеменко «Известия».

Напомним, что Пётр Ян и Жозе Алду встретятся в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени на турнире UFC 251. На кону поединка будет стоять титул чемпиона в легчайшем весе.