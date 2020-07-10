Гаджиев объяснил, почему Ян является фаворитом в бою с Алду на турнире UFC 251

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев дал прогноз на бой между Петром Яном и Жозе Алду на турнире UFC 251.
«Я согласен с тем, что Ян — фаворит боя, и думаю, что он победит. Хотя бы потому, что всё, к чему сейчас стремится Пётр, у Алдо уже было. Определённое равнодушие у него точно будет. Не говоря уже о том, что Пётр сейчас боец практически без слабых сторон: и в стойке хорош, и функционально готов, и борется. Просто нет ничего такого, на чём Алдо мог бы сыграть. Единственное — как бы Пётр не перегорел. Только ленивый ему сейчас не пишет: «Петя, ждём с поясом в России» и тому подобное. Это морально давит. А на Алдо не давит ничего, он выходит подраться за хороший чек. Он просто расслабится и будет получать удовольствие, и этим он будет опасен», — приводит слова Гаджиева «Известия».
Напомним, что Пётр Ян и Жозе Алду встретятся в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени на турнире UFC 251. На кону поединка будет стоять титул чемпиона в легчайшем весе.
- 10 июля 2020
-
09:01
-
08:44
-
05:59
-
00:52
-
00:11
- 9 июля 2020
-
23:25
-
22:45
-
21:51
-
20:49
-
19:44
-
18:46
-
17:22
-
16:00
-
15:31
-
15:01
-
14:19
-
13:00
-
12:50
-
12:27
-
11:00
-
10:02
-
09:02
-
07:17
-
02:06
-
00:43
- 8 июля 2020
-
23:54
-
22:52
-
21:43
-
20:43
-
19:52
-
18:18
-
17:20
-
16:05
-
15:28
-
14:14