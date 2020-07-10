Гаджиев объяснил, почему Ян является фаворитом в бою с Алду на турнире UFC 251

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев дал прогноз на бой между Петром Яном и Жозе Алду на турнире UFC 251.

«Я согласен с тем, что Ян — фаворит боя, и думаю, что он победит. Хотя бы потому, что всё, к чему сейчас стремится Пётр, у Алдо уже было. Определённое равнодушие у него точно будет. Не говоря уже о том, что Пётр сейчас боец практически без слабых сторон: и в стойке хорош, и функционально готов, и борется. Просто нет ничего такого, на чём Алдо мог бы сыграть. Единственное — как бы Пётр не перегорел. Только ленивый ему сейчас не пишет: «Петя, ждём с поясом в России» и тому подобное. Это морально давит. А на Алдо не давит ничего, он выходит подраться за хороший чек. Он просто расслабится и будет получать удовольствие, и этим он будет опасен», — приводит слова Гаджиева «Известия».

Напомним, что Пётр Ян и Жозе Алду встретятся в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени на турнире UFC 251. На кону поединка будет стоять титул чемпиона в легчайшем весе.