Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Гаджиев объяснил, почему Ян является фаворитом в бою с Алду на турнире UFC 251

Гаджиев объяснил, почему Ян является фаворитом в бою с Алду на турнире UFC 251
Бокс/ММА / UFC 0

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев дал прогноз на бой между Петром Яном и Жозе Алду на турнире UFC 251.

«Я согласен с тем, что Ян — фаворит боя, и думаю, что он победит. Хотя бы потому, что всё, к чему сейчас стремится Пётр, у Алдо уже было. Определённое равнодушие у него точно будет. Не говоря уже о том, что Пётр сейчас боец практически без слабых сторон: и в стойке хорош, и функционально готов, и борется. Просто нет ничего такого, на чём Алдо мог бы сыграть. Единственное — как бы Пётр не перегорел. Только ленивый ему сейчас не пишет: «Петя, ждём с поясом в России» и тому подобное. Это морально давит. А на Алдо не давит ничего, он выходит подраться за хороший чек. Он просто расслабится и будет получать удовольствие, и этим он будет опасен», — приводит слова Гаджиева «Известия».

Напомним, что Пётр Ян и Жозе Алду встретятся в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени на турнире UFC 251. На кону поединка будет стоять титул чемпиона в легчайшем весе.

Волкановски дал прогноз на бой Ян — Алду
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020